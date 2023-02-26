Ліга 1, 25 тур

Анже – Ліон – 1:3

Голи: Сіма, 87 – Мендеш, 38, Сарр, 80, Барколя 90

Монпельє – Ланс – 1:1

Голи: Мауасса, 59 – Фульжені, 4.

Ліон в минулому турі програв несподівано Осеру (1:2). Ще одну втрату очок з аутсайдером команда Блана не могла собі дозволити. Через травму найкращого бомбардира Александра Ляказетта тренер був змушений внести корективи в основний склад. С перших хвилин вийшов молодий нападник Барколя, який і забив переможний гол. Анже намагався змінити рахунок на табло, але команда Бухазама спромоглися відіграти тільки на один м'яч. "Біло-чорні" залишаються на останньому місці після поразки, маючи в своєму активі лише 10 очок. Ліон з 38 балами посідає 8 місце.

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У другому матчу в цьому ігровому дні зустрічались Монпельє і Ланс. Після того, як "паладінів" очолив Дер Закаряна, команда двічі перемогла в чемпіонаті. Відкрив рахунок в матчі зимовий новачок "червоно-золотих" Анжело Фюльгіні на 4 хвилині. На початку другого тайму Фету Мауасса забив за Монпельє з передачі Шотара. Ланс в цьому матчі підвела реалізація. Команда Франка Еса завдала 19 ударів по воротам суперника, але змінити рахунок не зуміла. Таким чином, Ланс не виграв жодного з останніх 6 виїзних матчів в Лізі 1 (4 нічиї, 2 поразки).

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