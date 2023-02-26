Лига 1, 25 тур

Анже – Лион – 1:3

Голы: Сима, 87 – Мендеш, 38, Сарр, 80, Барколя 90

Монпелье – Ланс – 1:1

Голы: Мауасса, 59 – Фюльгини, 4.

Лион в прошлом туре проиграл неожиданно Осеру (1:2). Еще одну потерю очков с аутсайдером команда Блана не могла себе позволить. Из-за травмы лучшего бомбардира Александра Ляказетта тренер был вынужден внести коррективы в основной состав. С первых минут вышел молодой нападающий Барколя, забивший победный гол. Анже пытался сменить счет на табло, но команда Бухазама сумела отыграть только на один мяч. "Бело-черные" остаются на последнем месте после поражения, имея в своем активе всего 10 очков. Лион с 38 баллами занимает 8 место.

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Во втором матче в этом игровом дне встречались Монпелье и Ланс. После того, как "паладинов" возглавил Дер Закаряна, команда дважды победила в чемпионате. Открыл счет в матче зимний новичок "красно-золотых" Анжело Фюльгини на 4 минуте. В начале второго тайма Фету Мауасса забил за Монпелье с передачи Шотара. Ланс в этом матче подвела реализацию. Команда Франка Эса нанесла 19 ударов по воротам соперника, но изменить счет не сумела. Таким образом, Ланс не выиграл ни одного из последних 6 выездных матчей в Лиге 1 (4 ничьих, 2 поражения).

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