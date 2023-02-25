Керманич Лілля Паулу Фонсека не забуває Україну, в якій провів 3 роки і знайшов своє кохання.

Вчора "доги" у вольовому стилі здолали Брест і піднялися в зону єврокубків. На післяматчевій прес-конференції Фонсека згадав Україну, яка вже рік дає відсіч російським загарбникам.

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"Хочу дещо сказати на завершення. Рік тому я перебував в Україні, коли розпочалася війна. Я не можу забути тих людей, які продовжують страждати. Хочу присвятити цю перемогу їм", – наводить слова Фонсеки L'Équipe.

Нагадаємо, португалець під час своєї роботи у Шахтарі одружився з українкою Катериною Остроушко – пара виховує сина. Сім'я якраз гостювала в Києві, коли Росія підступно почала повномасштабне вторгнення на територію України.

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