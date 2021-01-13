Ліон оголосив про підписання Слімані
20:58 - Читать на русском
Іслам Слімані повернувся у чемпіонат Франції.
Ліон підсилив атакувальну ланку алжирським форвардом Ісламом Слімані, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Сторони підписали контракт про співпрацю до літа 2022 року. Іслам приєднався до "ткачів" на правах вільного агента, останньою командою нападника був Лестер. У Ліоні розраховують, що Іслам замінить Муссу Дембеле, який перебрався до Атлетіко.
У нинішньому сезоні Слімані лише один раз з'являвся на полі.
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