Ліон підсилив атакувальну ланку алжирським форвардом Ісламом Слімані, повідомляє офіційний сайт клубу.

Атлетіко офіційно домовився з Ліоном про трансфер Дембеле

Сторони підписали контракт про співпрацю до літа 2022 року. Іслам приєднався до "ткачів" на правах вільного агента, останньою командою нападника був Лестер. У Ліоні розраховують, що Іслам замінить Муссу Дембеле, який перебрався до Атлетіко.

У нинішньому сезоні Слімані лише один раз з'являвся на полі.

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