Лион усилил атакующее звено алжирским форвардом Исламом Слимани, сообщает официальный сайт клуба.

Атлетико официально договорился с Лионом о трансфере Дембеле

Стороны подписали контракт о сотрудничестве до лета 2022 года. Ислам присоединился к лагерю "ткачей" на правах свободного агента, последней командой нападающего был Лестер. В Лионе рассчитывают, что Ислам заменит Мусса Дембеле, который перебрался в Атлетико.

В нынешнем сезоне Слимани только один раз появлялся на поле.

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