Ліон може очолити Жардім

Екс-наставник Монако Леонарду Жардім найближчим часом може повернутись у тренерське крісло.

Леонарду Жардім може продовжити кар'єру в знайомому йому чемпіонаті Франції, повідомляє L’Equipe.

Жардім – кандидат на заміну Гаттузо в Мілані

Відомий агент португальського фахівця Піні Захаві запропонував послуги свого клієнта Ліону. Останнім місцем роботи Жардіма був Монако.

Варто відзначити, що Захаві тісно співпрацює із французьким клубом. Його клієнтами є гравці Ліона Танге Ндомбеле та Набіль Фекір.

Зараз посаду наставника клубу займає Бруно Женезіо, який вивів команду в 1/8 фіналу ЛЧ, вибивши на груповому етапі турніру донецький Шахтар.

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