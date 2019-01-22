Ліон може очолити Жардім

Іспанія — 12:22 1089
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Іспанські судді, можливо, допомогли Барселоні обіграти Леганес, а Суарес грубо "заїхав" по обличчю конкуренту Луніна
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Літак, яким летів Сала, зник безвісти – трансферного рекордсмена Кардіффа досі шукаютьАнглія — 11:58 5943
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"Після голу Шевченка показав росіянам, що таке "хохли" і з чим їх їдять". Яким футболістом був Юрій ВернидубІнтерв’ю — 11:17 20674
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Шахтар позмагається з Барселоною за бразильського захисника ЕмерсонаУкраїна — 11:05 998
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Агент Хачеріді підтвердив інтерес до українця клубу з НімеччиниСвіт — 10:09 1631
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