Матч Лор'ян – Марсель стартував о 21:45 за київським часом. Підопічні Ігора Тудора останнім часом не вражають стабільністю – лише дві перемоги у 5-ти турах відкинули провансальців на третю сходинку чемпіонату. Втім, перемога дозволяла гостям відновити розрив від ПСЖ у 6 очок. Що стосується Лор'яна, то команда комфортно розмістилася в середині турнірної таблиці – до єврозони доволі далеко, але й виліт не загрожує.

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Саме проти Лор'яна Руслан Маліновський вперше вийшов у стартовому складі Марселя, однак сьогодні його там не було. Після серії невиразних матчів півзахисник збірної України присів у запас. Атакувальне тріо Марселя склали Ундер, Алексіс та Гендузі.

Перший гострий момент був за Лор'яном. Балерді обрізався в центрі поля, Жіго встиг повернутися і завадив супернику пробити, хоча міг бути вихід віч-на-віч. Марсель контролював м'яч, однак без гостроти. Лише на 12-й хвилині був шанс в Ундера, удар якого метрів з 10-ти парирував Віто Манноне. Той самий, який свого часу виступав за Арсенал і низку англійських клубів.

Лише у останніх 7-10 хвилин тайму нарешті пішли бодай якісь моменти. Спершу італійський кіпер ледь не подарував гол Марселю. Манноне вийшов за межі штрафного і віддав точно на Ундера. Дженгіз обвідним ударом крутив у дальній кут – над дев'яткою. Тут же гості створили ще один шанс, але Мейте заблокував удар Балерді. Тавареш бив з льоту з меж штрафного – тільки кутовий.

Дуже бліда гра від обох команд у першій половині. Якщо Ундер хоч інколи нагадував про себе, то від Санчеса і Гендузі гостроти не було. За такої гри вихід Маліновського прогнозувався, однак до перерви обійшлися без Руслана. Зате з нулями на табло. Лор'ян без кількох важливих футболістів тримався доволі впевнено.

По перерві малюнок гри не змінився. Маліновський сидів у запасі, Марсель безуспішно намагався зламати оборону Лор'яна, а президент провансальців Пабло Лонгорія хитав головою на трибунах. Задоволення така гра точно не приносила.

За такої гри Марсель ще й ледь не пропустив. Після помилки Колашинаца бив Дьєнг – Пау Лопес врятував, потягнувши м'яч, який летів у кут воріт. Парадокс, але Ігора Тудора, таке враження, це "видовище" влаштовувало. Принаймні, перші заміни тренер Марселя провів аж після 80-ї хвилини. На поле вийшов і Маліновський, який майже одразу отримав жовту картку за удар по ногах ззаду. Серія українця без результативних дій досягла вже 9 матчів.

На останніх хвилинах Лор'ян був навіть ближчим до перемоги, якби не Пау Лопес. Зрештою, "видовище" завершилося нульовою нічиєю. Чудове снодійне для нейтральних уболівальників. У таких поєдинках головний позитив полягає в тому, що арбітр нарешті дає фінальний свисток і завершує ці муки.

Марсель втратив очки, відпустивши ПСЖ на 8 очок, а Ланс – на 2. Команда Маліновського, який, окрім жовтої, нічим не запам'ятався, посідає третє місце. Лор'ян іде 10-м (45 балів).

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