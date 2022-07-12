Ліон приймає Динамо у першому з двох запланованих між командами на 12 липня спарингів. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

За тиждень до старту в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів команда Луческу проводить 2 контрольні поєдинки проти іменитого французького клубу. Перший стартує о 19:00, другий – о 22:00. Перед Фенербахче Динамо провело 6 спарингів у Швейцарії. Хоча по суті варто говорити лише про 2 останні, коли грала основа, що здолала аутсайдера і розійшлася миром з лідером тамтешнього футболу.

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Відзначаємо, що в основному обидва тренери на першу гру випускають резервістів. Водночас Ліон розбавляє своїх запасних і молодіжку гравцями збірних Франції (Дюбуа) і Бразилії (Пакета, виходить з капітанською пов'язкою).

Ліон: Ріу – Дюбуа, Діоманде, Озчакар, Ломамі – Бунаас, Ель-Аруш, Пакета (к) – Баркола, Діб, Кадевере

Динамо: Бойко – Кравченко, Сирота, Бурда, Вівчаренко – Андрієвський, Шепелєв – Антюх, Гармаш (к), Ванат – Супряга