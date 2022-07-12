Лион принимает Динамо в первом из двух запланированных между командами на 12 июля спаррингов. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

За неделю до старта в квалификации Лиги чемпионов команда Луческу проводит 2 контрольных поединка против именитого французского клуба. Первый стартует в 19:00, второй – в 22:00. Перед Фенербахче Динамо провело 6 спаррингов в Швейцарии. Хотя, по сути, стоит говорить лишь о 2 последних, когда играла основа, которая одолела аутсайдера и разошлась миром с лидером тамошнего футбола.

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Отмечаем, что в основном оба тренера на первую игру выпускают резервистов. В то же время Лион разбавляет своих запасных и молодежку игроками сборных Франции (Дюбуа) и Бразилии (Пакета, выходит с капитанской повязкой).

Лион: Риу – Дюбуа, Диоманде, Озчакар, Ломами – Бунаас, Эль-Аруш, Пакета (к) – Баркола, Диб, Кадевере

Динамо: Бойко – Кравченко, Сирота, Бурда, Вивчаренко – Андриевский, Шепелев – Антюх, Гармаш (к), Ванат – Супряга