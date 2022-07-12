Поєдинок другого раунду кваліфікації ЛЧ 2022/23 між Динамо і Фенербахче покаже Setanta Sports.

Цей же телеканал транслюватиме і матч-відповідь між українською і турецькою командами, стверджує Tribuna.

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Поєдинки Ліги чемпіонів зможуть побачити глядачі у всіх 13-ти країнах, на території яких Setanta Sports здійснює свою діяльність. Офіційної інформації від телеканалу про проведення трансляції поки немає.

Матчі Динамо – Фенербахче відбудуться 20 і 27 липня. Кияни прийматимуть свого суперника у польській Лодзі. Переможець дуелі зіграє у третьому раунді кваліфікації ЛЧ, жеребкування якого відбудеться вже 18 липня.

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