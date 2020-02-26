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Ліон – Ювентус: фанати "ткачів" вразили яскравим перфомансом перед битвою з чемпіоном Італії

26 лютого 22:46 208 Читать на русском
Ліон – Ювентус: фанати "ткачів" вразили яскравим перфомансом перед битвою з чемпіоном Італії
Фанати Ліона налаштували гравців на битву з Ювентусом / RMC

Вболівальники французької команди ретельно підготувалися до матчу з чемпіоном Італії.

31’ Люка Тусар
 
31’ Люка Тусар

На Стад де Люм'єр проходить перша зустріч Ліона та Ювентуса в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перед початком матчу фанати господарів продемонстрували ефектний перфоманс – розфарбували домашню арену в червоно-сині кольори за допомогою табличок. На центральній трибуні з'явився напис OL (Olimpique Lyonnais, – прим).

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Нагадаємо, що в цьому сезоні Ліон вдруге поспіль пробився до плей-офф Ліги чемпіонів. У минулому сезоні французька команда вилетіла на стадії 1/8 фіналу, поступившись Барселоні.

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Ліон Ліон Ліон - Ювентус Ліга Європи
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