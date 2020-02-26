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Лион – Ювентус: фанаты "ткачей" поразили ярким перфомансом перед битвой с чемпионом Италии

26 февраля 22:49 36 Читати українською
Лион – Ювентус: фанаты "ткачей" поразили ярким перфомансом перед битвой с чемпионом Италии
Фанаты Лиона настроили игроков на битву с Ювентусом / RMC

Болельщики французской команды тщательно подготовились к матчу с чемпионом Италии.

31’ Люка Тусар
 
31’ Люка Тусар

На Стад де Люмьер проходит первая встреча Лиона и Ювентуса в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Перед началом матча фанаты хозяев продемонстрировали эффектный перфоманс – раскрасили домашнюю арену в красно-синие цвета с помощью табличек. На центральной трибуне появилась надпись OL (Olimpique Lyonnais, – прим).

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Напомним, что в этом сезоне Лион второй раз подряд пробился в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом сезоне французская команда вылетела на стадии 1/8 финала, уступив Барселоне.

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