Ліонель Мессі найближчими днями продовжить відновлення від коронавірусу, що унеможливить його участь у поєдинку з Ліоном, повідомляє прес-служба парижан.

Мессі готовий покинути ПСЖ по завершенні сезону, – El Chiringuito

Анхель Ді Марія, Юліан Дракслер, Данілу Перейра, Лайвен Курзава й Джанлуїджі Доннарумма досі перебувають в ізоляції, адже хворіють ковідом. Александр Летельє продовжує лікування правої гомілки, а Неймар досі відновлюється від пошкодження. Повернення бразильця очікується приблизно за три тижні.

Поєдинок проти ПСЖ та Ліона відбудеться вже завтра, 9 січня. Команда Маурісіо Почеттіно лідирує в Лізі 1, а підопічні Петера Боса розташувались аж на 13 сходинці.

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