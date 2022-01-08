Ліон – ПСЖ: Мессі, Неймар та ще 6 гравців недоступні для Почеттіно
Лазарет паризького гранда заповнений. ПСЖ повідомив останні новини напередодні матчу 20-го туру проти Ліона.
Ліонель Мессі найближчими днями продовжить відновлення від коронавірусу, що унеможливить його участь у поєдинку з Ліоном, повідомляє прес-служба парижан.
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Анхель Ді Марія, Юліан Дракслер, Данілу Перейра, Лайвен Курзава й Джанлуїджі Доннарумма досі перебувають в ізоляції, адже хворіють ковідом. Александр Летельє продовжує лікування правої гомілки, а Неймар досі відновлюється від пошкодження. Повернення бразильця очікується приблизно за три тижні.
Поєдинок проти ПСЖ та Ліона відбудеться вже завтра, 9 січня. Команда Маурісіо Почеттіно лідирує в Лізі 1, а підопічні Петера Боса розташувались аж на 13 сходинці.
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