Лионель Месси в ближайшие дни продолжит восстановление от коронавируса, что сделает невозможным его участие в поединке с Лионом, сообщает пресс-служба парижан.

Месси готов покинуть ПСЖ по завершению сезона, – El Chiringuito

Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Данилу Перейра, Лайвен Курзава и Джанлуиджи Доннарумма до сих пор находятся на изоляции, ведь болеют ковидом. Александр Летелье продолжает лечение правой голени, а Неймар все еще восстанавливается от повреждения. Возвращение бразильца ожидается примерно через три недели.

Поединок против ПСЖ и Лиона состоится уже завтра, 9 января. Команда Мауриси Почеттино лидирует в Лиге 1, а подопечные Петера Босса расположились на 13 строчке.