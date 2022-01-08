Лион – ПСЖ: Месси, Неймар и еще 6 игроков недоступны для Почеттино
Лазарет парижского гранда заполнен. ПСЖ сообщил последние новости в преддверии матча 20-го тура против Лиона.
Лионель Месси в ближайшие дни продолжит восстановление от коронавируса, что сделает невозможным его участие в поединке с Лионом, сообщает пресс-служба парижан.
Месси готов покинуть ПСЖ по завершению сезона, – El Chiringuito
Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Данилу Перейра, Лайвен Курзава и Джанлуиджи Доннарумма до сих пор находятся на изоляции, ведь болеют ковидом. Александр Летелье продолжает лечение правой голени, а Неймар все еще восстанавливается от повреждения. Возвращение бразильца ожидается примерно через три недели.
Поединок против ПСЖ и Лиона состоится уже завтра, 9 января. Команда Мауриси Почеттино лидирует в Лиге 1, а подопечные Петера Босса расположились на 13 строчке.
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