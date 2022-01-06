Напередодні Ліонель Мессі подолав коронавірус, а вже на вихідних на нього чекає чергове випробування. ПСЖ гратиме проти Ліона. Аргентинцю поки важко дається адаптація до Ліги 1, а за відсутності Неймара йому доведеться проявити свої найкращі якості.

Мессі подолав COVID-19 та може підсилити ПСЖ перед грою з Ліоном

Самому Мессі також не подобається такий стан справ. Зовсім інша річ – Ліга чемпіонів, де Лео забив 5 голів у 5 матчів. Саме єврокубки стануть вирішальними для майбутнього 34-річного форварда. Про це повідомив Лобо Карраско в ефірі El Chiringuito. Перемога в ЛЧ змусить Мессі ще на сезон залишитися в ПСЖ. В іншому випадку Лео буде готовий змінити команду влітку.

"Якщо він переможе, то може залишитися ще на рік. Якщо ПСЖ не виграє, то Мессі може піти. Наступні п'ять місяців будуть вирішальними. Якщо він не виграє Лігу чемпіонів, я гадаю, він зможе форсувати відхід", – сказав Лобо Карраско.

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