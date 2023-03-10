Компанія ВВС оголосила про відсторонення 62-річної зірки через публічне висловлювання своїх політичних поглядів. Лінекер різко засудив плани британського уряду запровадити жорсткі обмеження на прийом біженців.

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"Господи, це жахливо. Це просто непомірно жорстока політика, спрямована на найбільш незахищених людей. Методи, які не відрізняються від того, що використовувався в Німеччині 30-х років. Чи зі мною щось не так?" – написав Лінекер у Twitter. Легенда англійського футболу також відомий своєю палкою підтримкою України.

Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp — Gary Lineker (@GaryLineker) March 7, 2023

"Гарі Лінекер не буде виступати на Match of the Day, допоки ми чітко не узгодимо використання ним соціальних мереж. Коли справа доходить до футбольного та спортивного висвітлення, Гарі не має рівних. Ми ніколи не говорили, що він повинен відмовитися від своїх думок або не може мати точку зору на питання, які важливі для нього. Втім, ми також говорили, що він повинен триматися подалі від партійних політичних питань чи політичних суперечок", – йдеться у заяві ВВС.

На знак солідарності з Лінекером від участі в найближчій програмі відмовились ще дві легенди – Алан Ширер та Іан Райт. Екс-форвард Тоттенхема розпочав свою медійну кар'єру у 1995 році, відразу після завершення футбольної. Публіка обожнює Лінекера за харизму і дотепні коментарі.

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