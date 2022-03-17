Линекер шокирован новой ужасной бомбардировкой Мариуполя и невозможностью очистить мир от Путина
Экс-звезда сборной Англии Гари Линекер продолжает следить за войной в Украине и удивляется необъятной агрессии президента страны-оккупанта.
"Как может случиться, что на планете, где существуют миллиарды людей, один человек может иметь такую власть?
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Один человек может сеять такой хаос, внушать такой страх, творить полное и абсолютное зло, но, кажется, никто не может избавить нас от него", – написал Линекер в своем твиттере.
Напомним, россияне продолжают свои зверства в Мариуполе. Вчера циничные подонки сбросили бомбу на Драматический театр, в котором прятались в основном женщины с детьми. Число жертв не раскрывается.
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