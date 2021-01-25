Схоже, керівництво лондонців вирішило остаточно попрощатись із Френком Лемпардом через не зовсім переконливі результати.

Челсі відправить головного тренера Френка Лемпарда у відставку вже найближчим часом, стверджує The Telegraph. Офіційно оголосити про це рішення "пенсіонери" можуть протягом доби.

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За інформацією авторитетного Рафаеля Хонігштайна, наступним тренером "синіх" буде Томас Тухель. Челсі та німецький фахівець вже майже узгодили всі деталі контракту. Серед претендентів раніше називали Авраама Гранта, Андрія Шевченка, Ральфа Рангніка та інших.

Зауважимо, Френк Лемпард очолив Челсі влітку 2019-го. Минулого сезону "аристократи" під його керівництвом фінішували четвертими у підсумковій таблиці АПЛ. У цій кампанії справи не надто добрі – 9 сходинка після 19 зіграних турів.

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