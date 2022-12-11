"Я думаю, що команда дійсно покращила свою гру по ходу турніру. Ми хотіли набирати обертів матч за матчем, і ми це зробили. Не думаю, що ми виглядали розгубленими. Є багато позитивних моментів у тому, яку гру нам вдалось демонструвати і, відповідно, багато приводів для радощів, особливо з урахуванням віку багатьох гравців.

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Ми показували стабільну гру, і футбол у матчі з Францією – найкращий у нашому виконанні на цьому турнірі. Ми грали проти великої нації, але програли. Рахунок – все, що має значення в підсумку.

Щоразу, коли ми завершуємо участь у турнірах, потрібен час для того, щоб ухвалити правильні рішення, тому що емоційно ти одночасно переживаєш багато різних почуттів. Я хочу прийняти правильне рішення, яким би воно не було, для команди, для Англії, для Футбольної асоціації. Саме тому я повинен бути впевнений, що будь-яке рішення, яке я ухвалюю, буде правильним. Я вже маю досвід того, як змінилися мої почуття відразу після завершення минулих турнірів", – цитує Саутгейта ВВС.

До слова, відомий інсайдер Ніколо Скіра на своїй сторінці у Твіттері повідомив, що позиція фахівця перебуває під питанням. Найближчими днями відбудеться зустріч між тренером та Футбольною асоціацією Англії, де обговорюватиметься майбутнє 52-річного тренера.

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