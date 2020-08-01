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Лілль підписав турецького ветерана на заміну Осімхену

13:26 - Читать на русском
Лілль підписав турецького ветерана на заміну Осімхену
Бурак Їлмаз / AFP

Французький Лілль оформив перехід нападника Бурака Їлмаза. Минулий сезон він провів у складі стамбульського Бешикташа.

35-річний форвард став гравцем Лілля, повідомляє офіційний сайт клубу.

Наполі офіційно підписав Осімхена, здійснивши рекордний трансфер в історії клубу

Їлмаз підписав із "догами" 2-річний контракт. На П'єр Моруа він перебрався у статусі вільного агента. Контракт із Ліллем – лише другий досвід ветерана за межами Туреччини. У 2016-2017 рр. він захищав кольори китайського Бейцзін Гоань. На батьківщині ж форвард також виступав за Трабзонспор, Галатасарай, Ескішехірспор, Фенербахче, Манісаспор та Антальяспор.

У сезоні 2019/20 Бурак Їлмаз провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

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Теги
Бурак Бурак Їлмаз Бешикташ Бешикташ Лілль Лілль Франція Трансфери
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