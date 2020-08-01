Лілль підписав турецького ветерана на заміну Осімхену

35-річний форвард став гравцем Лілля, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Їлмаз підписав із "догами" 2-річний контракт. На П'єр Моруа він перебрався у статусі вільного агента. Контракт із Ліллем – лише другий досвід ветерана за межами Туреччини. У 2016-2017 рр. він захищав кольори китайського Бейцзін Гоань. На батьківщині ж форвард також виступав за Трабзонспор, Галатасарай, Ескішехірспор, Фенербахче, Манісаспор та Антальяспор.

У сезоні 2019/20 Бурак Їлмаз провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

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