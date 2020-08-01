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Лилль подписал турецкого ветерана на замену Осимхену

13:29 - Читати українською
Лилль подписал турецкого ветерана на замену Осимхену
Бурак Йылмаз / AFP

Французский Лилль оформил переход нападающего Бурака Йылмаза. Прошлый сезон он провел в составе стамбульского Бешикташа.

35-летний форвард стал игроком Лилля, сообщает официальный сайт клуба.

Наполи официально подписал Осимхена, осуществив рекордный трансфер в истории клуба

Йылмаз подписал с "догами" 2-летний контракт. На Пьер Моруа он перебрался в статусе свободного агента. Контракт с Лиллем – лишь второй опыт ветерана за пределами Турции. В 2016-2017 гг. jн защищал цвета китайского Бэйцзин Гоань. На родине же форвард также выступал за Трабзонспор, Галатасарай, Эскишехирспор, Фенербахче, Манисаспор и Антальяспор.

В сезоне 2019/20 Бурак Йылмаз провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач.

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