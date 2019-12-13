Лілль обіграв Монпельє та наблизився до ПСЖ

У стартовому матчі 18-го туру Ліги 1 Лілль виявився сильнішим за Монпельє (2:1).

Чемпіонат Франції, 18 тур

Лілль – Монпельє – 2:1

Голи: Іконе, 40 (пен), Санчеш, 84 – Делор, 74

Нереалізований пенальті: Осімхен, 89 (Лілль)

18-й тур французької Ліги 1 відкривав матч Лілля та Монпельє. "Доги", які на тижні офіційно вилетіли з єврокубків, переграли суперників з рахунком 2:1.

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Господарі відкрили рахунок з пенальті наприкінці першого тайму. У другій половині гри Монпельє відновив рівновагу, але гол чемпіона Європи-2016 – Ренату Санчеша – приніс Ліллю перемогу. Господарі могли забивати більше, проте не реалізували пенальті.

Лілль набрав 31 очко та продовжує посідати 3 місце. До ПСЖ – 8 балів. У Монпельє 24 пункти та 10 позиція.

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