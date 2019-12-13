Неймар щасливий в ПСЖ, адже в нього чинний контракт, – батько форварда

Батько форварда ПСЖ Неймара запевнив, що його син не планує змінювати клуб попри різноманітні чутки.

Нещодавно з'явилася інформація, що 27-річний форвард подав новий позов до Барселони через невиплату 3,5 млн євро. Ця сума – частина заробітної плати форварда за сезон 2016/17, яким став останнім для бразильця у синьо-гранатовій футболці.

"Позов – це справа минулих років. Зараз у Неймара хороші стосунки з Барселоною та Бартомеу. Вони, як і ми, не хвилюються з цього приводу.

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Що стосується його майбутнього, то ми нічого не знаємо. У Неймара чинний контракт з ПСЖ, він щасливий у цьому клубі", – цитує Неймара-старшого Marca.

До слова в сезоні 2019/20 Неймар зіграв 9 матчів у всіх турнірах за ПСЖ, забив 6 голів та віддав 1 асист.

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