Лілль не зміг перемогти Тулузу та зробив ПСЖ чемпіоном Франції

Відбулись поєдинки 33 туру чемпіонату Франції між Ліллем та Тулузою, а також між Нантом та Ам'єном.

Чемпіонат Франції, Ліга 1, 33 тур

Тулуза – Лілль – 0:0

Нант – Ам'єн – 3:2

Голи: Кулібалі, 49, 56, Ронж'є, 59 – Отеро, 62, Тіміті, 77

Відбулись матчі 33 туру чемпіонату Франції. У першому поєдинку Лілль приймав Тулузу. У першому таймі команди голів не забивали, а у другій половині зустрічі "доги" відзначились взяттям воріт, але арбітр за допомогою VAR не зарахував його. Відтак нічия 0:0, через яку ПСЖ достроково здобув титул чемпіона Франції.

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У другому поєдинку Нант приймав Ам'єн. Як і у першому матчі перший тайм виявився "сухим" на голи. А ось на початку другої частини зустрічі команди влаштували гольову феєрію, спочатку Нант з 49-ї по 59-у хвилину забив тричі, а ще через 3 хвилини Ам'єн скоротив відставання, згодом гості забили другий гол, але зачепитись за очки не змогли. У підсумку – перемога господарів з рахунком 3:2.

Після цього туру Лілль залишився другим та втратив навіть теоретичні шанси на чемпіонство, Нант піднявся на 13 місце, Тулуза – 15-а, а Ам'єн перебуває над зоною вильоту.