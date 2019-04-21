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Ліга 1: Ніцца несподівано поступилась Кану, Монпельє впевнено здолав Страсбур

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Ліга 1: Ніцца несподівано поступилась Кану, Монпельє впевнено здолав Страсбур
Страсбур – Монпельє / Фото ФК Монпельє

Відбулись чергові поєдинки 33-го туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, 33-й тур

Ніцца – Кан – 0:1

Гол: Джіку, 74

Нім – Бордо – 2:1

Голи: Саваньє, 16, Ріпарт, 63 – Маджа, 13

Страсбур – Монпельє – 1:3

Голи: Мартінез, 34 – Делор, 22, 86, Молле, 28

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Кану вистачило одного гола, щоб на виїзді здолати Ніццу. Ця перемога залишає шанси гостей зберегти прописку в найвищому французькому дивізіоні.

Бордо відкрив рахунок у матчі з Німом, але втримати перевагу гостям не вдалось. Ще до перерви суперник вирівняв становище, а у другому таймі зумів вирвати 3 очки.

Монпельє впевнено переграв Страсбур, забивши 3 голи. Господарі відквитали один м'яч, який в підсумку став голом престижу.

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Теги
Франція Страсбур Страсбур Нім Нім Бордо Бордо Монпельє Монпельє Ніцца Ніцца Кан Кан
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