Ліга 1: Ніцца несподівано поступилась Кану, Монпельє впевнено здолав Страсбур

Відбулись чергові поєдинки 33-го туру чемпіонату Франції.
Чемпіонат Франції, 33-й тур
Ніцца – Кан – 0:1
Гол: Джіку, 74
Нім – Бордо – 2:1
Голи: Саваньє, 16, Ріпарт, 63 – Маджа, 13
Страсбур – Монпельє – 1:3
Голи: Мартінез, 34 – Делор, 22, 86, Молле, 28
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Кану вистачило одного гола, щоб на виїзді здолати Ніццу. Ця перемога залишає шанси гостей зберегти прописку в найвищому французькому дивізіоні.
Бордо відкрив рахунок у матчі з Німом, але втримати перевагу гостям не вдалось. Ще до перерви суперник вирівняв становище, а у другому таймі зумів вирвати 3 очки.
Монпельє впевнено переграв Страсбур, забивши 3 голи. Господарі відквитали один м'яч, який в підсумку став голом престижу.
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