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Ліхтштайнер схвально оцінив призначення Пірло головним тренером Ювентуса

17:20 - Читать на русском
Ліхтштайнер схвально оцінив призначення Пірло головним тренером Ювентуса
Андреа Пірло / Твіттер Ювентуса

Колишній захисник Ювентуса Штефан Ліхтштайнер відверто поділився думками щодо нового тренера "старої синьйори".

"Ця новина здивувала мене, але всього на кілька секунд. Це чудовий вибір, Андреа має величезний авторитет.

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Йому вдасться правильно керувати групою. Він спокійний, приємний і знає навколишнє середовище. Він нагадує мені Зідана, але точно не Конте чи Сімеоне. Він буде кричати, коли знадобиться. Важливо тільки те, що він добре впливає на групу. Я не сумніваюся в цьому", – цитує Ліхтштайнера Football Italia.

Нагадаємо, Пірло став головним тренером Ювентуса цього літа, змінивши на посаді Мауріціо Саррі. Ігор Тудор став його першим асистентом. Двоє інших – Роберто Бароніо і Антоніо Гальярді.

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Теги
Італія Штефан Штефан Ліхтштайнер Ювентус Ювентус Андреа Андреа Пірло
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