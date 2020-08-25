Ліхтштайнер схвально оцінив призначення Пірло головним тренером Ювентуса

"Ця новина здивувала мене, але всього на кілька секунд. Це чудовий вибір, Андреа має величезний авторитет.

Пірло хоче підписати гравця ПСЖ – пріоритетний трансфер Ювентуса

Йому вдасться правильно керувати групою. Він спокійний, приємний і знає навколишнє середовище. Він нагадує мені Зідана, але точно не Конте чи Сімеоне. Він буде кричати, коли знадобиться. Важливо тільки те, що він добре впливає на групу. Я не сумніваюся в цьому", – цитує Ліхтштайнера Football Italia.

Нагадаємо, Пірло став головним тренером Ювентуса цього літа, змінивши на посаді Мауріціо Саррі. Ігор Тудор став його першим асистентом. Двоє інших – Роберто Бароніо і Антоніо Гальярді.

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