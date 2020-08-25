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Лихтштайнер одобрительно оценил назначение Пирло главным тренером Ювентуса

17:20 - Читати українською
Лихтштайнер одобрительно оценил назначение Пирло главным тренером Ювентуса
Андреа Пирло / Твиттер Ювентуса

Бывший защитник Ювентуса Штефан Лихтштайнер откровенно поделился мыслями относительно нового тренера "старой синьоры".

"Эта новость удивила меня, но всего на пару секунд. Это прекрасный выбор, Андреа пользуется огромным авторитетом.

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Ему удастся правильно управлять группой. Он спокойный, приятный и знает окружающую среду. Он напоминает мне Зидана, но точно не Конте или Симеоне. Он будет кричать, когда понадобится. Важно только то, что он хорошо влияет на группу. Я не сомневаюсь в этом", – цитирует Лихтштайнера Football Italia.

Напомним, Пирло стал главным тренером Ювентуса этим летом, сменив на посту Маурицио Сарри. Игор Тудор стал его первым ассистентом. Двое других – Роберто Баронио и Антонио Гальярди.

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Ювентус Ювентус Андреа Андреа Пирло Италия Штефан Штефан Лихтштайнер
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