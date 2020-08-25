Лихтштайнер одобрительно оценил назначение Пирло главным тренером Ювентуса

"Эта новость удивила меня, но всего на пару секунд. Это прекрасный выбор, Андреа пользуется огромным авторитетом.

Пирло хочет подписать игрока ПСЖ – приоритетный трансфер Ювентуса

Ему удастся правильно управлять группой. Он спокойный, приятный и знает окружающую среду. Он напоминает мне Зидана, но точно не Конте или Симеоне. Он будет кричать, когда понадобится. Важно только то, что он хорошо влияет на группу. Я не сомневаюсь в этом", – цитирует Лихтштайнера Football Italia.

Напомним, Пирло стал главным тренером Ювентуса этим летом, сменив на посту Маурицио Сарри. Игор Тудор стал его первым ассистентом. Двое других – Роберто Баронио и Антонио Гальярди.

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