Творці проєкту провели перемовини з понад 50 клубами Європи і вирішили, що оновлений варіант турніру буде набагато відкритішим, інформує Mundo Deportivo з посиланням на L’Equipe.

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Участь у новому форматі братимуть 50 команд із 12 різних країн, зокрема Португалії, Нідерландів чи Данії. Також Суперліга планує встановити суворий фейр-плей, щоб обмежити витрати на зарплати. Той, хто правила порушить, буде виключений.

Нагадаємо, 18 квітня 2021 року 12 клубів оголосили про створення власного турніру під назвою Суперліга, проте під тиском спільноти й УЄФА проєкт фактично припинив своє існування вже за 2 доби. Усі команди, окрім Барселони, Реала та Ювентуса, оголосили про відмову брати в ньому участь.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу