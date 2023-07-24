У третьому кваліфай-раунді візьмуть участь 10 клубів, які вилетять з кваліфікації Ліги чемпіонів (шлях чемпіонів), 2 клуби, які потрапили напряму та ще 2, які вилетять з кваліфікації ЛЧ (шлях Ліги).

Галатасарай отримав досить простий жереб у разі вильоту з кваліфікації ЛЧ – якщо турки вилетять від Жальгіріса, то зустрінуться з кривдником росіянина Клаксвіком (Фарерські острови) чи Гекеном (Швеція). Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, в разі вильоту від Карабаха побореться з ХІКом (Фінляндія) чи Мольде (Норвегія).

СК Дніпро-1 дізнався потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ – Маліновський вже чекає

А СК Дніпро-1 отримав потенційного суперника, у випадку якщо підопічним Олександра Кучера не вдасться пройти Панатінаїкос у кваліфікації Ліги чемпіонів, – Славія Прага.

Перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться 10 серпня, а матчі-відповіді – 17 серпня. Переможці проб'ються до плей-офф відбору Ліги Європи і гарантують собі груповий раунд Ліги конференцій, а переможені опустяться у кваліфікацію ЛК.

Жеребкування Ліги чемпіонів: складний варіант для СК Дніпро-1, на шляху Пластуна – Галатасарай, білоруси проти Кочергіна