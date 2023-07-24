В третьем квалифай-раунде примут участие 10 клубов, которые вылетят из квалификации Лиги чемпионов (путь чемпионов), 2 клуба, которые попали напрямую и еще 2, которые вылетят из квалификации ЛЧ (путь Лиги).

Галатасарай получил достаточно простой жребий в случае вылета из квалификации ЛЧ – если турки вылетят от Жальгириса, то встретятся с обидчиком россиянина Клаксвиком (Фарерские острова) или Гекеном (Швеция). Ракув, за который выступает Владислав Кочергин, в случае вылета от Карабаха поборется с ХИКом (Финляндия) или Мольде (Норвегия).

СК Днепр-1 узнал потенциального соперника в 3-м раунде квалификации ЛЧ – Малиновский уже ждет

А СК Днепр-1 получил потенциального соперника, в случае если подопечным Александра Кучера не удастся пройти Панатинаикос в квалификации Лиги чемпионов, – Славия Прага.

Первые поединки третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 10 августа, а ответные матчи – 17 августа. Победители пробьются в плей-офф отбора Лиги Европы и гарантируют себе групповой раунд Лиги конференций, а проигравшие опустятся в квалификацию ЛК.

Жеребьевка Лиги чемпионов: сложный вариант для СК Днепр-1, на пути Пластуна – Галатасарай, белорусы против Кочергина