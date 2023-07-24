УЄФА провів жеребкування третього відбірного раунду Ліги чемпіонів. Оскільки церемонія відбулася ще до матчів другого кваліфікаційного етапу, то деякі команди дізналися лише потенційних суперників.

СК Дніпро-1 дізнався потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ – Маліновський вже чекає

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду

Шлях чемпіонів

Карабах (Азербайджан) / Ракув (Польща) – Аріс (Кіпр) / БАТЕ (Білорусь)

АЕК Атени (Греція) – Динамо Загреб (Хорватія) / Астана (Казахстан)

Слован (Словаччина) / Зріньскі (Боснія та Герцеговина) – Шериф (Молдова) / Маккабі Хайфа (Ізраїль)

Лудогорець (Болгарія) / Олімпія (Словенія) – Галатасарай (Туреччина) / Жальгіріс (Литва)

Копенгаген (Данія) / Брейдаблік (Ісландія) – Спарта Прага (Чехія)

Клаксвік (Фарери) / Гекен (Швеція) – Мольде (Норвегія) / ГІК (Фінляндія)

Шлях ліг

Брага (Португалія) – Бачка-Топола (Сербія)

Рейнджерс (Шотландія) – Серветт (Швейцарія) / Генк (Бельгія)

СК Дніпро-1 (Україна) / Панатінаїкос (Греція) – Марсель (Франція)

ПСВ (Нідерланди) – Штурм (Австрія)

Дніпру-1 не пощастило з жеребом. Команді Олександра Кучера після Панатінаїкоса потрібно проходити Марсель, за який грає Руслан Маліновський.

Владиславу Кочергіну доведеться зустрітися з білорусами, якщо і Ракув, і БАТЕ пройдуть у наступний раунд. На шляху Ігоря Пластуна опинився Галатасарай, який закупляється зірками. А Максим Коваль з Шерифом у разі успіху вийде на переможця пари Слован – Зріньскі.

Перші поєдинки 3-го раунду кваліфікації відбудуться 8-9 серпня, а матчі-відповіді – 15 серпня. Переможці проб'ються до плей-офф відбору Ліги чемпіонів і гарантують собі груповий раунд Ліги Європи. Переможені опустяться у кваліфікацію ЛЄ.