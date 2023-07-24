Жеребкування Ліги чемпіонів: складний варіант для СК Дніпро-1, на шляху Пластуна – Галатасарай, білоруси проти Кочергіна
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2023/24.
УЄФА провів жеребкування третього відбірного раунду Ліги чемпіонів. Оскільки церемонія відбулася ще до матчів другого кваліфікаційного етапу, то деякі команди дізналися лише потенційних суперників.
СК Дніпро-1 дізнався потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ – Маліновський вже чекає
Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду
Шлях чемпіонів
Карабах (Азербайджан) / Ракув (Польща) – Аріс (Кіпр) / БАТЕ (Білорусь)
АЕК Атени (Греція) – Динамо Загреб (Хорватія) / Астана (Казахстан)
Слован (Словаччина) / Зріньскі (Боснія та Герцеговина) – Шериф (Молдова) / Маккабі Хайфа (Ізраїль)
Лудогорець (Болгарія) / Олімпія (Словенія) – Галатасарай (Туреччина) / Жальгіріс (Литва)
Копенгаген (Данія) / Брейдаблік (Ісландія) – Спарта Прага (Чехія)
Клаксвік (Фарери) / Гекен (Швеція) – Мольде (Норвегія) / ГІК (Фінляндія)
Шлях ліг
Брага (Португалія) – Бачка-Топола (Сербія)
Рейнджерс (Шотландія) – Серветт (Швейцарія) / Генк (Бельгія)
СК Дніпро-1 (Україна) / Панатінаїкос (Греція) – Марсель (Франція)
ПСВ (Нідерланди) – Штурм (Австрія)
Дніпру-1 не пощастило з жеребом. Команді Олександра Кучера після Панатінаїкоса потрібно проходити Марсель, за який грає Руслан Маліновський.
Владиславу Кочергіну доведеться зустрітися з білорусами, якщо і Ракув, і БАТЕ пройдуть у наступний раунд. На шляху Ігоря Пластуна опинився Галатасарай, який закупляється зірками. А Максим Коваль з Шерифом у разі успіху вийде на переможця пари Слован – Зріньскі.
Перші поєдинки 3-го раунду кваліфікації відбудуться 8-9 серпня, а матчі-відповіді – 15 серпня. Переможці проб'ються до плей-офф відбору Ліги чемпіонів і гарантують собі груповий раунд Ліги Європи. Переможені опустяться у кваліфікацію ЛЄ.