Продовжується груповий раунд Ліги Європи. У рамках третього туру перемоги здобули ЛАСК, Динамо З, Фейєнорд, Хоффенхайм і Црвена Звезда. Огляд матчів читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 3 тур

Група I

Вільяреал – Маккабі Тель-Авів – 4:0

Голи: Бакка, 4, 52, Баєна, 71, Ніньйо, 81

Група J

Антверпен – ЛАСК – 0:1

Гол: Еггештайн, 55

Вилучення: Холланд, 68 (Л)

Група К

Динамо Загреб – Вольфсберг – 1:0

Гол: Атімвен, 76

Вилучення: Тафернер, 68 (В)

Фейєнорд – ЦСКА Москва – 3:1

Голи: Хапс, 63, Кьокчу, 71, Гертрюйда, 72 – Сенесі, 80 (аг)

Група L

Хоффенхайм – Слован Ліберец – 5:0

Голи: Даббур, 22, 30, Грілліч, 59, Адамян, 71, 76

Црвена Звезда – Гент – 2:1

Голи: Канга, 12, Катай, 59 – Оджіджа-Офо, 31

Тарас Качараба повернувся в стартовий склад Слована та зазнав нищівної поразки від Хоффенхайма. Даббур оформив дубль з передач Скова – у першому гольовому моменті Качараба в стрибку намагався перервати простріл, але не дотягнувся. Втім, справжнє фіаско українського захисника чекало під час третього пропущеного. Грілліч бахнув низом з-за меж штрафного, а Тарас пропустив м'яч поміж ніг і дезорієнтував голкіпера.

Качараба провалився, як і вся чеська команда. Адамян у другому таймі двома голами зробив рахунок непристойним. Хоффенхайм за підсумками 3 турів очолює групу L з ідеальними показниками. На іншому полюсі – Гент.

Бельгійці сьогодні поступилися Црвені Звезді. Безус і Пластун залишилися в запасі – за українців відбивався один Яремчук. Форвард національної збірної асистував Оджіджа-Офо, а потім ще й сам тричі бив по воротах сербів, але для успіху цього виявилося мало. Црвена Звезда втримала перемогу та залишила Гент з нулем очок. Яремчук, попри поразку, отримав непогану оцінку.

Євген Чеберко знову просидів на лаві запасних весь матч ЛАСКа. Австрійці обіграли на виїзді Антверпен – єдиний гол забив орендований у Вердера Йоханнес Еггештайн. На середині групового раунду Ліги Європи у Тоттенхема, ЛАСКа і Антверпена – по 6 пунктів.

У групі К осоромилися росіяни. ЦСКА поїхав у гості до Фейєнорда і без шансів програв. Загребське Динамо дотиснуло Вольфсберг і вийшло в лідери квартету. Вільяреал у багатостраждальному матчі розгромив Маккабі та одноосібно очолив групу I.

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