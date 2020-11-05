Ліга Європи, 3 тур

Група А

Рома – Клуж – 5:0

Голи: Мхітарян, 2, Ібаньєс, 24, Майораль, 34, 84, Педро, 89

Група В

Рапід – Дандолк – 4:3

Голи: Любічіч, 22, Аразе, 79, Хофманн, 87, Демір, 90+1 – Хобан, 8, Макміллан, 81 (пен), 90+6

Група С

Славія Прага – Ніцца – 3:2

Голи: Кухта, 16, 71, Сіма, 43 – Гуїрі, 33, Нлойє, 90+3

Хапоель Беєр-Шева – Байєр – 2:4

Голи: Аколатсе, 11, 25 – Бейлі, 5, 75, Дадья, 39 (аг), Вірц, 88

Група D

Бенфіка – Рейнджерс – 3:3

Голи: Голдсон, 2 (аг), Сілва, 77, Нуньєс, 90+1 – Гонсалвеш, 24 (аг), Камара, 25, Морелос, 51

Вилучення: Отаменді, 19 (Б)

Лех – Стандард – 3:1

Голи: Скораш, 14, Ішак, 22, 48 – Лестьєнн, 29

Паулу Фонсеку критикують, а Рома в цьому сезоні не програла ще жодного матчу (якщо не рахувати технічну поразку від Верони). Римляни розгромили Клуж вже в першому таймі. Мхітарян з передачі Спінаццоли відкрив рахунок, Ібаньєс результативно замкнув подачу Верету з кутового, а Майораль скористався подарунком Переса. Жирну кратку поставив Педро – 5:0. Рома очолює групу А з 7 пунктами.

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У центральному матчі дня оновлена Бенфіка приймала Рейнджерс. Португальці забили швидкий гол, але на 19-й хвилині залишилися в меншості – Отаменді завалив Кента, який виривався сам на сам з голкіпером. Після цього Бенфіка завалилася і пропустила два м'ячі за хвилину: автогол Гонсалвеша та класний постріл Камара.

Жорже Жезуш спробував врятувати матч замінами, і йому це вдалося. Зайва вага не завадила Морелосу закріпити перевагу Рейнджерс, але потім на полі з'явився Дарвін Нуньєс – коштовний новачок Бенфіки з Сегунди. Він спершу викотив на порожні ворота Сілві, після чого забив сам, вирвавши неймовірну нічию.

Стівен Джеррард не продовжив тріумфальну ходу. Бенфіка та Рейнджерс набрали по 7 очок і продовжили ділити лідерство в групі D. Третім там йде Лех.

Поляки сьогодні переграли Стандард. Василь Кравець пропустив матч, а Тимотеуш Пухач, який вийшов на його позиції лівого захисника, став героєм зустрічі – з його прострілів Ішак оформив дубль. У Стандарда – нуль очок на екваторі групового етапу.

У Відні зустрічалися аутсайдери групи В. Дандолк відкрив рахунок курйозним голом, а потім пропустив розкішну гармату від Рапіда у виконанні Любічіча. Наприкінці матчу суперники влаштували перестрілку, з якої переможцем вийшли австрійці. У Рапіда чисте третє місце за спинами Арсенала та Мольде.

У квартеті С празька Славія приголомшила Ніццу. Французи забили один гол завдяки красивому асисту Роні Лопеша, але пропустили три. Чеська команда створила другу сенсацію поспіль (тиждень тому обіграла Байєр) і вийшла на перше місце в групі.

Байєр ледь не сконфузився вдруге поспіль. Леверкузен двічі пропустив від Хапоеля до перерви – другий гол Аколасте забив внаслідок жахливої гри Драговіча. І все ж атака "аптекарів" нейтралізувала помилки оборони, а Бейлі оформив дубль після чудових асистів Вірца та Демірбая. Байєр переміг, набрав 6 очок і розмістився на другій сходинці.

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