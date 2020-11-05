Матч 3 туру Ліги Європи між Вільяреалом і Маккабі Т-А був під серйозною загрозою через негоду.

До початку матчу стадіон іспанців накрила жахлива злива, і газон накрив чималий шар води.

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Вільярреал у своєму Twitter опублікував фотографії та відео з місця подій. Поле було більше схоже на басейн, але дренаж Естадіо ла Кераміки виявився надзвичайно ефективним. Буквально за 45 хвилин газон повернувся до нормального стану, і гра таки почалася.

Нагадаємо, у перших турах Вільяреал і Маккабі Т-А здобули дві перемоги та очолюють групу К.

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Поле до та після зливи: