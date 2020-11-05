Яремчук продовжує феєрити за Гент – українець відзначився асистом у матчі Ліги Європи
23:10 - Читать на русском
Форвард збірної України Роман Яремчук рятує Гент не лише у бельгійському чемпіонаті.
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12’ Гелор Канга
59’ Александар Катай
12’ Гелор Канга
59’ Александар Катай
Црвена Звезда приймає Гент в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи.
Яремчук став найкращим гравцем чемпіонату Бельгії у жовтні
Господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині, але згодом бельгійці вирівняли становище за допомоги Яремчука. Роман отримав м'яч у штрафному майданчику, але не став пробивати, а скинув на Оджиджа-Офое, який розстріляв ворота сербів.
Нагадаємо, в останньому поєдинку чемпіонату Бельгії українець відзначився хет-триком.
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