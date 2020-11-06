Лига Европы, 3 тур

Группа J

Антверпен – ЛАСК – 0:1

Гол: Эггештайн, 55

Удаление: Холланд, 68 (Л)

Группа К

Динамо Загреб – Вольфсберг – 1:0

Гол: Атимвен, 76

Удаление: Тафернер, 68 (В)

Фейенорд – ЦСКА Москва – 3:1

Голы: Хапс, 63, Кёкчу, 71, Гертрюйда, 72 – Сенеси, 80 (аг)

Группа L

Хоффенхайм – Слован Либерец – 5:0

Голы: Даббур, 22, 30, Гриллич, 59, Адамян, 71, 76

Црвена Звезда – Гент – 2:1

Голы: Канга, 12, Катай, 59 – Оджиджа-Офо, 31

Тарас Качараба вернулся в стартовый состав Слована и потерпел сокрушительное поражение от Хоффенхайма. Даббур оформил дубль с передач Скова – в первом голевом моменте Качараба в прыжке пытался прервать прострел, но не дотянулся. Впрочем, настоящее фиаско украинского защитника ждало во время третьего пропущенного. Гриллич выстрелил низом из-за пределов штрафной, а Тарас пропустил мяч между ног и дезориентировал голкипера.

Качараба провалился, как и вся чешская команда. Адамян во втором тайме двумя голами сделал счет неприличным. Хоффенхайм по итогам 3 туров возглавляет группу L с идеальными показателями. На другом полюсе – Гент.

Бельгийцы сегодня уступили Црвене Звезде. Безус и Пластун остались в запасе – за украинцев отбивался один Яремчук. Форвард национальной сборной ассистировал Оджиджа-Офо, а потом еще и сам трижды бил по воротам сербов, но для успеха этого оказалось мало. Црвена Звезда удержала победу и оставила Гент с нулем очков. Яремчук, несмотря на поражение, получил неплохую оценку.

Евгений Чеберко снова просидел на скамейке запасных весь матч ЛАСКа. Австрийцы обыграли на выезде Антверпен – единственный гол забил арендованный у Вердера Йоханнес Эггештайн. На середине группового раунда Лиги Европы у Тоттенхэма, ЛАСКа и Антверпена – по 6 пунктов.

В группе К опозорились россияне. ЦСКА отправился в гости к Фейеноорду и без шансов проиграл. Загребское Динамо дожало Вольфсберг и вышло в лидеры квартета.

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