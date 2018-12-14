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Ліга Європи: УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця 6 туру

09:48 155 Читать на русском
Ліга Європи: УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця 6 туру
Сандер Берге / фото: ФК Генк

Четверо футболістів претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.

Форвард Севільї Віссам Бен-Єддер, хавбек Генка Сандер Берге, нападник Ренна Ісмаїла Сарр та півзахисник Байєра Домінік Кох номіновані на звання найкращого гравця 6 туру Ліги Європи, інформує офіційний сайт УЄФА.

Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи

Бен-Єддер, Сарр та Кох відзначились дублями у ворота Краснодара, Астани та АЕКа відповідно. Берге забив гол та віддав асист у матчі проти Сарпсборга.

Голосування проходить на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар продовжать боротьбу у Лізі Європи. Жеребкування 1/16 фіналу пройде 17 грудня.

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Ліга Європи6 турРамон Санчес Пісхуан (Севілья)

Севілья - Краснодар: Четвер 13 грудня 2018

Севілья
Матч завершено
3 : 0
Краснодар
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Теги
Ліга Європи УЄФА Севілья - Краснодар Ренн - Астана АЕК Ларнака - Байєр Домінік Кор Домінік Кор Байєр Байєр Севілья Севілья Генк Генк Ренн Ренн Віссам Бен-Єддер Віссам Бен-Єддер Сандер Берге Сандер Берге Ісмаїла Сарр Ісмаїла Сарр Генк - Сарпсборг 08
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