Ліга Європи: УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця 6 туру

Четверо футболістів претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.
Форвард Севільї Віссам Бен-Єддер, хавбек Генка Сандер Берге, нападник Ренна Ісмаїла Сарр та півзахисник Байєра Домінік Кох номіновані на звання найкращого гравця 6 туру Ліги Європи, інформує офіційний сайт УЄФА.
Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи
Бен-Єддер, Сарр та Кох відзначились дублями у ворота Краснодара, Астани та АЕКа відповідно. Берге забив гол та віддав асист у матчі проти Сарпсборга.
Голосування проходить на офіційному сайті УЄФА.
Нагадаємо, Динамо та Шахтар продовжать боротьбу у Лізі Європи. Жеребкування 1/16 фіналу пройде 17 грудня.
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