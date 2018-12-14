Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи

Ліга Європи — 00:16 5929
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Динамо – Яблонец: фестиваль помилок, нелогічність Хацкевича, драма і крихітний позитив у матчі Ліги Європи
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Ліга Європи: Мілан у драматичному матчі програв Олімпіакосу та покинув турнір, Арсенал здолав КарабахЛіга Європи — 13 груд 389
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Ворскла розгромно програла Спортінгу та завершила виступи у Лізі ЄвропиЛіга Європи — 13 груд 836
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Маліновський асистом допоміг Генку розгромити СарпсборгЛіга Європи — 13 груд 162
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Ліга Європи: Ренн здолав Астану і разом з Динамо вийшов у плей-офф, БАТЕ не пустив в 1/16 фіналу ПАОКЛіга Європи — 13 груд 678
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