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Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи

00:11 3016 Читать на русском
Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи
Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи

Визначились усі 32 команди-учасниці плей-офф Ліги Європи сезону 2018/19.

У понеділок, 17 грудня, відбудеться жеребкування плей-офф Ліги Європи. В 1/16 турніру зіграють українські Динамо та Шахтар. Кияни потрапили в кошик сіяних команд, а "гірники" при жеребкування будуть несіяними.

Динамо програло вдома Яблонцю в останньому турі Ліги Європи

Сіяні команди: Арсенал, Айнтрахт, Бенфіка, Валенсія, Динамо Загреб, Динамо Київ, Зальцбург, Зеніт, Інтер, Наполі, Челсі, Севілья, Генк, Вільяреал, Байер, Бетіс.

Несіяні команди: Брюгге, Вікторія, Шахтар, Галатасарай, Спортінг, Фенербахче, Краснодар, БАТЕ, Ренн, Мальме, Лаціо, Рапід, Цюріх, Олімпіакос, Селтік, Славія.

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Ліга Європи Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Головне Динамо Динамо Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Челсі Челсі Інтер Інтер Лаціо Лаціо Наполі Наполі Арсенал Арсенал Бенфіка Бенфіка Валенсія Валенсія Галатасарай Галатасарай Брюгге Брюгге Зальцбург Зальцбург Фенербахче Фенербахче Динамо Загреб Динамо Загреб Зеніт Зеніт Цюріх Цюріх Байєр Байєр
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