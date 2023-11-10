У четвер відбулись матчі 4-го туру Ліги Європи. Звіт про поєдинки у групах С і D читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, груповий етап, 4-й тур

Група С

Бетіс – Аріс Лімасол – 4:1

Голи: Іглесіас, 34, Руйбаль Гарсія, 64, Рока, 79, Еззалзулі, 90+4 – Кокорін, 84

Нереалізований пенальті: Фекір, 76 (Бетіс)

Рейнджерс – Спарта Прага – 2:1

Голи: Даніло, 12, Кантвелл, 20 – Гараслін, 77

Група D

Спортінг – Ракув – 2:1

Голи: Гонсалвеш, 14 (п.), 52 (п.) – Рундіч, 71

Вилучення: Раковіцан, 13 (Ракув, червона картка)

Аталанта – Штурм Грац – 1:0

Гол: Джимсіті, 50

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У групі С Бетіс розгромив кіпрський Аріс. Іглесіас вивів іспанців вперед в середині першого тайму, а по перерві севільці забили ще двічі (до слова, Фекір не зумів переграти голкіпера лімасольців з пенальті). Кокорін, який вийшов на останні хвилини, один гол відквитав, однак вже у доданий час Еззалзузі повернув різницю у три м'ячі.

У паралельній зустрічі Рейнджерс на своєму полі втримав перемогу над Спартою. Шотландці забили два швидкі голи і тримались до середини другого тайму. Гараслін зумів оформити гол престижу, але врятувати бодай нічию пражанам не вдалось. Після 4-х турів з найкращим показником (10 очок) лідирує у турнірній таблиці Бетіс. Рейнджерс з 7-ма пунктами другий. Спарта набрала 4 бали і випереджає Аріс на 1 очко.

У групі D Ракув на виїзді програв Спортінгу. Вже на початку зустрічі португальці заробили право на пенальті, а Раковіцан залишив гостей у меншості. Гонсалвеш чітко виконав вирок. На початку другого тайму він оформив дубль і також з одинадцятиметрового (цього разу за гру рукою суперника). На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Ракув один гол відквитав, але на більше не награв. Український півзахисник Владислав Кочергін вийшов у старті і був замінений на 62-й хвилині.

Аталанта ледь впоралась зі скромним Штурмом. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий Джимсіті одразу по перерві. Як наслідок, бергамаски з 10 пунктами очолюють свій квартет, на 3 очки менше у Рейнджерса. Австрійці з 4-ма балами треті, а Ракув з однією нічиєю у доробку замикає турнірну таблицю.

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