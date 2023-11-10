В четверг состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы. Отчет о поединках в группах С и D читайте на "Футбол 24".

Лига Европы, групповой этап, 4-й тур

Группа С

Бетис – Арис Лимасол – 4:1

Голы: Иглесиас, 34, Руйбаль Гарсия, 64, Рока, 79, Эззалзули, 90+4 – Кокорин, 84

Нереализованный пенальти: Фекир, 76 (Бетис)

Рейнджерс – Спарта Прага – 2:1

Голы: Данило, 12, Кантвелл, 20 – Гараслин, 77

Группа D

Спортинг – Ракув – 2:1

Голы: Гонсалвеш, 14 (п.), 52 (п.) – Рундич, 71

Удаление: Раковицан, 13 (Ракув, красная карточка)

Аталанта – Штурм Грац – 1:0

Гол: Джимсити, 50

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В группе С Бетис разгромил кипрский Арис. Иглесиас вывел испанцев вперед в середине первого тайма, а после перерыва севильцы забили еще дважды (к слову, Фекир не сумел переиграть голкипера лимасольцев с пенальти). Кокорин, вышедший на последние минуты, один гол отквитал, однако уже в добавленное время Эззалзузи вернул разницу в три мяча.

В параллельной встрече Рейнджерс на своем поле удержал победу над Спартой. Шотландцы забили два быстрых гола и держались до середины второго тайма. Гараслин сумел оформить гол престижа, но спасти хотя бы ничью пражанам не удалось. После 4-х туров с лучшим показателем (9 очков) лидирует в турнирной таблице Бетис. Рейнджерс с 7-ю пунктами второй. Спарта набрала 4 балла и опережает Арис на 1 очко.

В группе D Ракув на выезде проиграл Спортингу. Уже в начале встречи португальцы заработали право на пенальти, а Раковицан оставил гостей в меньшинстве. Гонсалвеш четко исполнил приговор. В начале второго тайма он оформил дубль и также с одиннадцатиметрового (на этот раз за игру рукой соперника). На экваторе второй сорокапятиминутки Ракув один гол отквитал, но на большее не наиграл. Украинский полузащитник Владислав Кочергин вышел в старте и был заменен на 62-й минуте.

Аталанта едва справилась со скромным Штурмом. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Джимсити сразу после перерыва. Как следствие, бергамаски с 10 пунктами возглавляют свой квартет, на 3 очка меньше у Спортинга. Австрийцы с 4-мя баллами третьи, а Ракув с одной ничьей в активе замыкает турнирную таблицу.

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