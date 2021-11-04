Відбулися матчі 4-го туру Ліги Європи в групах А, С та Е. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 4 тур

Група А

Ліон – Спарта Прага – 3:0

Голи: Слімані, 61, 64, Екамбі, 90+2

Брондбю – Рейнджерс – 1:1

Голи: Балогун, 45 (аг) – Хаджі, 77

Група С

Легія – Наполі – 1:4

Голи: Емрелі, 10 – Зелінскі, 51 (пен.), Мертенс, 75 (пен.), Лосано, 79, Унас, 90

Група Е

Галатасарай – Локомотив М – 1:1

Голи: Фегулі, 43 – Камано, 73

Ліон на класі розібрався з празькою Спартою і вже гарантував собі першу сходинку групи. Героєм "ткачів" став Іслам Слімані, який оформив дубль в середині другого тайму. У паралельному матчі з'ясовували стосунки Брондбю і Рейнджерс. Перед свистком на перерву Балогун підставив голову під удар суперника, зрізавши м'яч у власні ворота. Підопічним Джеррарда вдалося відігратися на 77-й хвилині – постарався Хаджі-молодший. Брондбю з 2 очками залишився останнім, а Рейнджерс і Спарта (по 4 пункти) плетуться за ідеальним Ліоном.

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Наполі з Легією розігрували щонайменше тимчасове лідерство. Поляки вдало розпочали зустріч, проте з другого тайму відбулося жахіття. Головний винуватець – Жозуе. Португалець двічі повертався у карний майданчик і влаштовував кунг-фу, яке призводило до пенальті. Зелінскі та Мертенс подарунками скористались. Під завісу зустрічі оборона Легії розвалилась остаточно – Лосано та Унас оформили розгром.

Галатасарай втратив важливі очки в матчі з Локомотивом. Турки вийшли вперед на 43-й хвилині завдяки взаємодії зіркової зв'язки ван Анхольт-Фегулі. По перерві москвичі зібралися і таки змогли відігратися, коли Камано забули на дальній стійці. Нічия не змінила турнірне становище команд – Галатасарай на вершині, а Локо на дні.

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