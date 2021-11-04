Матч Зорі проти софійського ЦСКА у Запоріжжі мав надзвичайно важливе значення. В разі перемоги луганці наблизились би до Буде-Глімта на відстань одного залікового балу – а норвежці в поточному турі грають проти Роми, якій необхіден реванш за 1:6. Підопічні Віктора Скрипника повернулись би у боротьбу за плей-офф, а для болгар цей поєдинок був останньою надією на 1/16 фіналу та на 500 тисяч євро від президента клубу.

Склад Зорі здивував відсутністю Гладкого, якому вдався шикарний поєдинок проти Металіста 1925. Олександр залишився в запасі, а замість нього в старт несподівано потрапив Луньов. На всіх інших позиціях все було очікувано. Існувала тривога щодо участі Цвека, адже в нього було пошкодження – на щастя, Ловро встиг відновитись, розташувавшись у опорній зоні поруч з Хомченовським.

У Софії луганська команда провела дуже важкий матч, а особливо проблемним був перший тайм. У домашній зустрічі очікувалось, що Зоря зробить висновки й покаже всю свою міць – благо, в останніх турах УПЛ колектив набрав хід. Як мінімум, всі сподівалися на агресивний футбол з боку господарів, але нічого подібного не сталося. Агресивніше стартували гості, які накрили українців високим пресингом і завдали три постріли по воротах за 15 хвилин. Два з них з-за меж штрафного провів Кері (м'яч полетів на трибуни), а ще один удар метрів з 20-ти виконав Кайседо – сфера повільно прикотилась до рук Мацапури.

У Зорі за весь перший тайм можна згадати всього один момент – це Фаворов на 24-й хвилині замкнув простріл Сайядманеша на правий край карного майданчика. Денис потужно пробив у ближній кут, але Бузатто парирував. Ще два удари накрили захисники. От, власне, і вся гострота. Втім, головною проблемою луганців стало не завершення атак, а відсутність контролю м'яча. За перший тайм команда допустила 78 втрат.

До 30-ї хвилини команди ще демонстрували якісь ознаки футболу, однак після цього команди просто кинули грати. Зоря й ЦСКА Софія били один одного по ногах, жбурляли лонгболи, провели купу верхових єдиноборств і взагалі не атакували. Це було навіть гірше, ніж на матчах Першої ліги. У підсумку, фінальний свисток відправив команди на перерву за нулів на табло.

Другий тайм розпочався у схожому руслі. До 60-ї хвилини суперники провели всього по одному невдалому ударі – Юга замикав навіс з лівого флангу, а Шахаб стріляв метрів з 25-ти. В обох випадках м'яч відправився на верхні ряди трибун. Крім того, у Зорі можна було згадати перспективний стандарт, з якого Булеца виконав хитрий пас низом на хід Шахабу, однак голкіпер Бузатто випередив іранця.

Загалом, на полі було нудно, але в середині другого тайму ЦСКА Софія несподівано прокинулась, створивши кілька дуже серйозних моментів. Так, на 63-й хвилині у штрафний луганців пройшов небезпечний крос, а після кутового Маттей падав у боротьбі біля наших воріт. Арбітр проігнорував епізод. Ще за дві хвилини гості заробили стандарт, з якого Кері пробив зависоко, а на 65-й хвилині болгари забили гол! Зоря сама подарувала його: при розіграші від воріт Хомченовський помилився з пасом назад, подарувавши мяч Йомову, а той віддав пас у штрафний на Кайседо. Нападник прошив Мацапуру, але лайнсмен одразу ж просигналізував офсайд.

"Армійці" не зупинилися, налякавши Зорю пострілом Йомова з лінії карного майданчика на 68-й хвилині. М'яч пролетів над ближньою дев'яткою! На щастя, гості не розвинули свою перевагу, переставши загострювати (хоча кілька неприємних кросів вони провели). На 70-х хвилинах гра вирівнялась, однак луганці не створювали небезпечних моментів у відповідь.

В останні 10 хвилин ЦСКА знову почав притискати Зорю. У болгарського колективу пройшло кілька гострих кросів і проникних передач, а на 83-й хвилині свіжий Байї увірвався на правий край штрафного, пробивши у ближній кут. М'яч влучив у зовнішній бік сітки. Луганці ж не мали в своєму активі нічого. "Армійці" явно возили господарів. Вони були значно ближчими до голу.

Втім, свої моменти вони не реалізували, а от Зоря свого шансу дочекалася й реалізувала! Шахаб на 87-й хвилині змістився з правого флангу на лінію штрафного й потужно вистрілив під ближню стійку – 1:0! ЦСКА Софія побігла рятуватись від поразки, але на останніх секундах компенсованого часу луганці спіймали гостей на контратаці – в її завершенні Шахаб прорвався у штрафний і покотив на дальню стійку. Сайядманеш замкнув ударом в дев'ятку. 2:0!

Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Віктора Скрипника!