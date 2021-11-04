Ліга конференцій 2021/22, 4 тур

Група А

ЛАСК – Алашкерт – 2:0

Голи: Накамура, 12, 88

Група B

Гент – Партизан – 1:1

Голи: Тіссудалі, 80 – Урошевіч, 65

Група D

АЗ – ЧФР Клуж – 2:0

Голи: Гудмундссон, 5, Павлідіс, 86

Група F

Лінкольн Ред Імпс – Слован Братислава – 1:4

Голи: Чіполіна, 45+3 – Грін, 17, 25, Чавріч, 67, Мраз, 71

ЛАСК, який мав 7 очок після 3-х турів, приймав абсолютного аутсайдера групи А. Вірменський Алашкерт за перше коло не набрав жодного очка, пропустивши 11 голів. Статус фаворита австрійці підтвердили дуже швидко – вже на 12-й хвилині Накамура завершив блискавичну атаку господарів. У першому таймі забитих м'ячів більше не було, хоча ЛАСК значно переважав суперника, завдавши 12 ударів по воротах. Лише наприкінці матчу ЛАСК закріпив свою перевагу завдяки тому ж Накамурі. 2:0 – австрійці разом з Маккабі набрали по 10 очок і точно зіграють у плей-офф. В останніх двох турах визначиться, хто фінішує першим.

Ліга конференцій: Карабах де-факто оформив вихід у плей-офф, рятівний гол екс-зірки Карпат

Одноосібний лідер групи B – Гент – зустрічався з Партизаном, який мав 6 очок після першого кола і був головним конкурентом "буйволів". Роман Безус вийшов у стартовому складі бельгійців. Гент швидко забив, але гол Депуатра був скасований через порушення правил з боку габаритного форварда. Перестарався Лоран у боротьбі з суперником. І Гент, і Партизан мали моменти, щоб відкрити рахунок, але на перерву команди пішли за нулів на табло.

Забитого м'яча довелося чекати аж до 65-ї хвилини, але він вийшов просто розкішним. Слободан Урошевіч отримав м'яч на фланзі, змістився в центр і ударом в найкращих традиціях Євгена Коноплянки вразив дальню дев'ятку. Незадовго після цього Роман Безус залишив поле, отримавши від Sofa Score оцінку 6.7 – середню в команді. Тіссудалі, який замінив українця, і зрівняв рахунок через 8 хвилин після виходу на поле. Нападник замкнув подачу Чакветадзе – ще одного джокера Гента. Зрештою, 1:1 – рахунок, який вивів Гент у плей-офф. "Буйволи" набрали 10 очок і гарантували мінімум друге місце. У Партизана 7 балів і друга позиція.

У Нідерландах протистояли лідер та невдаха квартету D – АЗ (7 очок) і ЧФР Клуж (1 бал). Господарям вдалося швидко забити – Гудмундссон прийняв м'яч на груди (можливо, підігравши при цьому собі рукою) і другим дотиком пробив повз кіпера. Цей гол став єдиним до перерви, а на останніх хвилинах другого тайму АЗ забив вдруге. 2:0 – у нідерландців 10 очок і путівка в плей-офф майже в кишені.

У групі F гібралтарський Лінкольн Ред Імпс намагався набрати перші очки в протистоянні з братиславським Слованом, який з 4-ма балами ще претендує на вихід в плей-офф. Гості доволі швидко повели – Грін після помилки суперника увійшов у штрафний і пробив у верхній кут. На 25-й хвилині англійський хавбек оформив дубль, вразивши ворота сильним ударом з меж штрафного. Вже в компенсований до першого тайму час Лінкольн скоротив відставання – Чіполіна розстріляв сітку воріт після розіграшу кутового.

В середині другого тайму Човріч відновив комфортну перевагу Слована – щоправда, допоміг рикошет, який дезорієнтував голкіпера. Практично тут же Мраз довів рахунок до розгромного. Не найкраща гра голкіпера Лінкольна, який пропустив слабкий удар у ближній кут. 1:4 – впевнена перемога Слована, який набрав 7 очок і вирвався на перше місце. Щоправда, ПАОК і Копенгаген свій матч розпочнуть о 22:00. У Лінкольна останнє місце і 0 балів.

Зоря на останніх хвилинах дотиснула ЦСКА Софію – голи іранських форвардів повернули луганців у боротьбу за євровесну

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ