Ліга Європи: Арсенал вирвав перемогу у Спортінга, Мілан сенсаційно програв Бетісу

Відбулися чергові матчі 3-го туру Ліги Європи в групах D, E, F.

В іншому матчі групи Е, в якій виступає полтавська Ворскла, лондонський Арсенал мінімально обіграв Спортінг завдяки голу Денні Велбека, забитого наприкінці другого тайму.

Арсенал продовжує лідирувати у турнірній таблиці. Спортінг другий, слідом ідуть Вокрскла та Карабах.

Ліга Європи: Ворскла мінімально здолала Карабах на виїзді

В групі D Фенербахче феєрично врятувався у матчі з Андрелехтом. Бельгійці володіли перевагою у 2 м'ячі після дубля Баккалі. Однак Фрей спочатку забив сам, а згодом віддав результативну передачу на Калдирима.

В цій же групі загребське Динамо на виїзді здобуло вольову перемогу на Спартаком з Трнави. На гол горбані в першому таймі після перерви відповіли Гаврановіч та Оршіч.

Динамо Загреб продовжує лідирувати у своїй групі з максимальною кількістю очок. У Фенербахче та Спартака 4 і 3 очки відповідно. В Андрелехта всього одне очко.

УЄФА виплатив більше 1 млрд євро клубам-учасникам Ліги чемпіонів 2017/18: стало відомо, скільки заробив Шахтар

В групі F Олімпіакос спокійно впорався з Дюделанжем. Відзначились Торосідіс та Фортуніс.

Мілан вдома несподівано програв Бетісу. На голи Санабрії та Ло Чельсо "россонері" спромоглися відповісти лише забитим м'ячем Кутроне.

Бетіс очолив турнірну таблицю своєї групи, Мілан відстає на одне очко від іспанців. Олімпіакос посідає третє місце. А Дюделанж досі без очок та забитих голів.

Ліга Європи. Група E

Спортінг – Арсенал – 0:1

Гол: Велбек, 77

Ліга Європи. Група D

Андерлехт – Фенербахче – 2:2

Голи: Баккалі, 35, 50 – Фрей, 53, Калдирим, 57

Спартак Трнава – Динамо Загреб – 1:2

Голи: Горбані, 32 – Гаврановіч, 65, Оршіч, 77

Ліга Європи. Група F

Мілан – Бетіс – 1:2

Голи: Кутроне, 83 – Санабрія, 30, Ло Чельсо, 54

Дюделанж – Олімпіакос – 0:1

Голи: Торосідіс, 66, Фортуніс, 81