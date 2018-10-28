УЄФА виплатив більше 1 млрд євро клубам-учасникам Ліги чемпіонів 2017/18: стало відомо, скільки заробив Шахтар

УЄФА опублікував заробітки усіх клубів, які брали участь у розіграші Ліги чемпіонів сезону 2017/18.

Усі клуби, які виступали на груповій стадії Ліги чемпіонів 2017/18, а також десять команд, що вилетіли у раунді плей-офф, отримали від УЄФА більше 1 млрд 112 млн євро.

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Мадридський Реал, обігравши Ліверпуль у київському фіналі, зірвав найбільший куш. "Бланкос" збагатились на 88,6 млн євро. Рома, яка вибила Шахтар з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу, посіла друге місце за доходами – 83,8 млн євро.

У топ-5 рейтингу також потрапили: Ліверпуль (81,2 млн), Ювентус (80 млн) та Баварія (70 млн).

Донецький Шахтар заробив 29,4 млн євро за матчі групового етапу, а також вихід у 1/8 фіналу.

Кожна команда, яка виступала на груповому етапі, гарантовано отримувала 12,7 млн ​​євро. На цій стадії також нараховувалися бонуси за результати: 1,5 млн євро за перемогу і 0,5 млн за нічию. 500 тисяч євро, що залишалися після нічиїх, формували загальний пул, який розподіляли між усіма учасниками групового етапу в залежності від кількості виграних матчів.

За вихід в 1/8 фіналу клуби отримали по 6 млн євро, в 1/4 – 6,5 млн, в 1/2 – 7,5 млн. Реал додатково отримав за перемогу у вирішальному матчі турніру 15,5 млн євро. Ліверпуль збагатився на 11 млн за участь у фіналі.