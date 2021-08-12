Ліга Європи: Зоря отримала суперника в плей-офф кваліфікації – всі результати (LIVE)
У четвер, 12 серпня, відбуваються матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2021/22. Рахунки і огляд поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".
Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд. Матчі-відповіді
Алашкерт – Кайрат – 3:2 (перший матч – 0:0)
Голи: Ембало, 43, 50, Глішич, 104 – Абікен, 45+1, Шушеначев, 61
Вилучення: Поляков, 62, Абікен, 92 (обидва – Кайрат)
ГІК – Нефтчі – 3:0 (перший матч – 2:2)
Голи: Ріку Ріскі, 46, Роопе, Ріскі, 60 (пен), 90
Анортосіс – Рапід Відень – 2:1 (перший матч – 0:3)
Голи: Лафферті, 45+1, Русіас, 88 – Кара, 64
Жальгіріс – Мура – 0:1 (перший матч – 0:0)
Гол: Коус, 12
Сент-Джонстон – Галатасарай – почався о 21:00 (перший матч – 1:1)
Селтік – Яблонец – початок о 21:45 (перший матч – 4:2)
Ігровий день розпочався у Єревані, де місцевий Алашкерт після нульової нічиєї на виїзді приймав Кайрат. Основний час поєдинку завершився миром 2:2 – на дубль Ембало гості відповіли своїми влучними ударами, але останні півгодини догравали в меншості. Правило виїзного гола скасоване – відповідно, гра перейшла в екстра-тайм, на початку якого Кайрат залишився вдев'ятьох. Вірмени зуміли скористатися перевагою 11 на 9, забивши третій гол. Алашкерт вийшов у раунд плей-офф!
Фінський ГІК пройшов Нефтчі після мирової на виїзді. Перемогу команді з Гельсінкі принесли два голи в першій третині другого тайму, від чого азербайджанці вже не оговталися. На 90-й хвилині господарі поставили переможну крапку – 3:0. Словенська Мура завдяки єдиному голу в дебюті гри пройшла Жальгіріс.
Зоря дізналася суперника в плей-офф кваліфікації. Ним прогнозовано став віденський Рапід, який після домашньої перемоги хоч і програв на Кіпрі місцевому Анортосісу, але пройшов далі. Відповідно, саме з австрійцями і зіграє команда Віктора Скрипника. Перший матч відбудеться 19 серпня в Австрії.
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