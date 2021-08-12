Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд. Матчі-відповіді

Алашкерт – Кайрат – 3:2 (перший матч – 0:0)

Голи: Ембало, 43, 50, Глішич, 104 – Абікен, 45+1, Шушеначев, 61

Вилучення: Поляков, 62, Абікен, 92 (обидва – Кайрат)

ГІК – Нефтчі – 3:0 (перший матч – 2:2)

Голи: Ріку Ріскі, 46, Роопе, Ріскі, 60 (пен), 90

Анортосіс – Рапід Відень – 2:1 (перший матч – 0:3)

Голи: Лафферті, 45+1, Русіас, 88 – Кара, 64

Жальгіріс – Мура – 0:1 (перший матч – 0:0)

Гол: Коус, 12

Сент-Джонстон – Галатасарай – почався о 21:00 (перший матч – 1:1)

Селтік – Яблонец – початок о 21:45 (перший матч – 4:2)

Ігровий день розпочався у Єревані, де місцевий Алашкерт після нульової нічиєї на виїзді приймав Кайрат. Основний час поєдинку завершився миром 2:2 – на дубль Ембало гості відповіли своїми влучними ударами, але останні півгодини догравали в меншості. Правило виїзного гола скасоване – відповідно, гра перейшла в екстра-тайм, на початку якого Кайрат залишився вдев'ятьох. Вірмени зуміли скористатися перевагою 11 на 9, забивши третій гол. Алашкерт вийшов у раунд плей-офф!

Фінський ГІК пройшов Нефтчі після мирової на виїзді. Перемогу команді з Гельсінкі принесли два голи в першій третині другого тайму, від чого азербайджанці вже не оговталися. На 90-й хвилині господарі поставили переможну крапку – 3:0. Словенська Мура завдяки єдиному голу в дебюті гри пройшла Жальгіріс.

Зоря дізналася суперника в плей-офф кваліфікації. Ним прогнозовано став віденський Рапід, який після домашньої перемоги хоч і програв на Кіпрі місцевому Анортосісу, але пройшов далі. Відповідно, саме з австрійцями і зіграє команда Віктора Скрипника. Перший матч відбудеться 19 серпня в Австрії.

Ліга конференцій: кривдник Ворскли героїчно вийшов у плей-офф, забивши 4 голи в другому таймі (LIVE)