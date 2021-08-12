В четверг, 12 августа, проходят ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2021/22. Счета и обзор поединков – в этой новости на "Футбол 24".

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи

Алашкерт – Кайрат – 3:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Эмбало, 43, 50, Глишич, 104 – Абикен, 45+1, Шушеначев, 61

Удаления: Поляков, 62, Абикен, 92 (оба – Кайрат)

ХИК – Нефтчи – 3:0 (первый матч – 2:2)

Голы: Рику Риски, 46, Роопе, Риски 60 (пен), 90

Анортосис – Рапид Вена – 2:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Лафферти, 45+1, Русиас, 88 – Кара, 64

Жальгирис – Мура – 0:1 (первый матч – 0:0)

Гол: Коус, 12

Сент-Джонстон – Галатасарай – начало в 21:00 (первый матч – 1:1)

Селтик – Яблонец – начало в 21:45 (первый матч – 4:2)

Игровой день начался в Ереване, где местный Алашкерт после нулевой ничьей на выезде принимал Кайрат. Основное время поединка завершилось миром 2:2 – на дубль Эмбало гости ответили своими точными ударами, но последние полчаса доигрывали в меньшинстве. Правило выездного гола отменено – соответственно, игра перешла в экстра-тайм, в начале которого Кайрат остался вдевятером. Армяне сумели воспользоваться преимуществом 11 на 9, забив третий гол. Алашкерт вышел в раунд плей-офф!

Финский ХИК прошел Нефтчи после мировой на выезде. Победу команде из Хельсинки принесли два гола в первой трети второго тайма, от чего азербайджанцы уже не оправились. На 90-й минуте хозяева поставили победную точку – 3:0. Словенский Мура благодаря единственному голу в дебюте игры прошла Жальгирис.

Заря узнала соперника в плей-офф квалификации. Им прогнозируемо стал венский Рапид, который после домашней победы хоть и проиграл на Кипре местному Анортосису, но прошел дальше. Соответственно, именно с австрийцами и сыграет команда Виктора Скрипника. Первый матч состоится 19 августа в Австрии.

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