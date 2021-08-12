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Ліга конференцій 2021/22, 3-й кваліфікаційний раунд. Матчі-відповіді

Астана – КуПС – 3:4 (перший матч – 1:1)

Голи: Барсегян, 4, 58, Аймбетов, 41, – Рангел, 53, 61, 74, Ікауньєкс, 77

Нічия в першому матчі змушувала КуПС грати лише на перемогу. Але це не було новинкою для підопічних Сімо Валакарі – у другому раунді вони таким чином вибили з єврокубків полтавську Ворсклу (2:2 вдома, 3:2 в Полтаві). Щоправда, перший тайм у Казахстані завершився тріумфом Астани, яка пішла на перерву з перевагою у два м'ячі.

На другий тайм Валакарі випустив бразильського форварда Лукаса Рангела, який забив вирішальний гол Ворсклі у Полтаві. Він став героєм і сьогодні, оформивши хет-трик за 30 хвилин перебування на полі. Між цими голами вмістився ще один м'яч Астани, яка по ходу другого тайму вела з рахунком 3:1. Але КуПС знову продемонстрував, що ця команда має характер. Чотири забиті м'ячі в другій 45-хвилинці вивели фінів у раунд плей-офф!

Всі результати матчів Ліги конференцій 12 серпня можна переглянути тут.

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