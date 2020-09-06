У неділю, 6 вересня, проходять поєдинки другого туру Ліги націй 2020/21. Рахунок і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Ліга націй 2020/21, 2 тур

Група B4

Уельс – Болгарія – 1:0

Гол: Н. Вільямс, 90+4

Ірландія – Фінляндія – початок о 19:00

Група B3

Угорщина – Росія – початок о 19:00

Сербія – Туреччина – початок о 21:45

Група С3

Словенія – Молдова – початок о 19:00

Косово – Греція – початок о 21:45

Група D1

Андорра – Фарерські острови – 0:1

Гол: Ольсен, 31

Мальта – Латвія – початок о 21:45

Уельс після перемоги над фінами приймав вдома Болгарію. Господарі виглядали краще, а до перемоги їх тягнув Бейл. В активі Гарета 4 удари (вся Болгарія завдала лише одного пострілу), 3 успішні спроби дриблінгу та 72% виграних єдиноборств.

Однак героєм валлійців став не він – на останніх секундах Джонні Вільямс подав з лівого флангу, а Неко Вільямс головою загнав м'яч у сітку. Так 19-річний захисник Ліверпуля приніс Раяну Гіггзу другу перемогу в турнірі.

Фарерські острови також оформили другу звитягу поспіль у Лізі націй – в першому турі здолали Мальту, а сьогодні обіграли Андорру. Єдиний гол у ворота піренейців забив центрфорвард Клемінт Ольсен у середині першого тайму. Таким чином Фарери впевнено лідирують у групі D1.

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