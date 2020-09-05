Перший тур Ліги націй 2020/21 продовжився у суботу. Читайте звіт про матчі в усіх дивізіонах на "Футбол 24".

Ліга націй 2020/21, 1 тур

Група А2

Ісландія – Англія – старт о 19:00

Данія – Бельгія – старт о 21:45

Група А3

Португалія – Хорватія – старт о 21:45

Швеція – Франція – старт о 21:45

Група С1

Кіпр – Чорногорія – старт о 19:00

Азербайджан – Люксембург – старт о 19:00

Група С2

Північна Македонія – Вірменія – 2:1

Голи: Аліоскі, 5 (пен), Несторовскі, 38 (пен) – Барсегян, 90+4 (пен)

Естонія – Грузія – старт о 19:00

Група D2

Гібралтар – Сан-Марино – 1:0

Гол: Торілья, 42

Вірменія на виїзді поступилася Північній Македонії. Героєм зустрічі став Еліф Ельмас – хавбек Наполі в першому таймі заробив два пенальті. Аліоскі та Несторовскі реалізували 11-метрові та принесли балканцям 3 очки. Гості по перерві мали відчутну перевагу, відіграли один м'яч, але врятувати гру не зуміли.

Гібралтар відсвяткував першу перемогу за 2 роки – востаннє молода збірна тріумфувала восени 2018-го. І також у Лізі націй. Взагалі Гібралтар на офіційному рівні поки що виграє лише в цьому турнірі. У попередньому розіграші здолав Ліхтенштейн і Вірменію, а в сьогодні виявився сильнішим за Сан-Марино.

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