Ліга націй: Вірменія поступилася Північній Македонії – героєм став гравець Наполі, Гібралтар переміг вперше за два роки
Перший тур Ліги націй 2020/21 продовжився у суботу. Читайте звіт про матчі в усіх дивізіонах на "Футбол 24".
Ліга націй 2020/21, 1 тур
Група А2
Ісландія – Англія – старт о 19:00
Данія – Бельгія – старт о 21:45
Група А3
Португалія – Хорватія – старт о 21:45
Швеція – Франція – старт о 21:45
Група С1
Кіпр – Чорногорія – старт о 19:00
Азербайджан – Люксембург – старт о 19:00
Група С2
Північна Македонія – Вірменія – 2:1
Голи: Аліоскі, 5 (пен), Несторовскі, 38 (пен) – Барсегян, 90+4 (пен)
Естонія – Грузія – старт о 19:00
Група D2
Гібралтар – Сан-Марино – 1:0
Гол: Торілья, 42
Вірменія на виїзді поступилася Північній Македонії. Героєм зустрічі став Еліф Ельмас – хавбек Наполі в першому таймі заробив два пенальті. Аліоскі та Несторовскі реалізували 11-метрові та принесли балканцям 3 очки. Гості по перерві мали відчутну перевагу, відіграли один м'яч, але врятувати гру не зуміли.
Гібралтар відсвяткував першу перемогу за 2 роки – востаннє молода збірна тріумфувала восени 2018-го. І також у Лізі націй. Взагалі Гібралтар на офіційному рівні поки що виграє лише в цьому турнірі. У попередньому розіграші здолав Ліхтенштейн і Вірменію, а в сьогодні виявився сильнішим за Сан-Марино.
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